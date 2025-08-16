Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip ikinci yarıda 2 kırmızı kart gördü.
Göztepe'de Juan, orta sahada Jhon Duran'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
YEDEK KULÜBESİNDE KIRMIZI GÖRDÜ
Karşılaşmanın 65. dakikasında yedek kulübesinde bulunan İsmail Köybaşı, hakemle yaşadığı diyaloğun ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.
Göztepe'ye 4 dakikada iki kırmızı kart
Fenerbahçe maçında Göztepe, 4 dakika içinde Juan ve İsmail Köybaşı'nın kırmızı kartlarıyla 9 kişi kaldı.
