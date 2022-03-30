Göztepe'nin yeni başkanı belli oldu

Göztepe'de kulüp başkanlığı ve yönetim kurulu görevlerinden istifa eden Mehmet Sepil'in yerine gelen isim belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe'nin yeni başkanı belli oldu
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30 Mart 2022 12:20
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de kulüp başkanlığı ve yönetim kurulu görevlerinden istifa eden Mehmet Sepil'in yerine Murat Yazıcı geldi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Sepil'in avukatı olan Murat Yazıcı'nın Sepil'in kulübü devraldığı zamanda başkanlık görevini de geçici olarak üstlenmişti.

Kulüpler Birliği'ndeki görevlerinden de istifa eden Mehmet Sepil'in yerine Göztepe Spor Kulübünü, kulüpler birliğinde Başkan Vekili Talat Papatya'nın temsil edeceği belirtildi.

Birçok yatırımcı kulübü devralmak isterken, Sepil'in İstanbul'da uluslararası bir yatırım bankasına vekalet verdiği ortaya çıktı.

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