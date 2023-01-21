Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Göztepe, BB Erzurumspor'a konuk oldu. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İzmir ekibi 1-0 kazandı.



Göztepe'ye galibiyeti getiren gol, 44. dakikada Yasin Öztekin'den geldi.



Ligde son 2 maçında maçında mağlubiyet alan Göztepe, bu galibiyetle birlikte puanını 27'ye yükselterek 11. sıraya yükseldi.



Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Erzurumspor ise 18 puanla 15. sırada konumlandı.



Gelecek hafta Göztepe, Bandırmaspor'u konuk edecek. BB Erzurumspor ise deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.





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