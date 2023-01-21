Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Göztepe, BB Erzurumspor'a konuk oldu. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İzmir ekibi 1-0 kazandı.
Göztepe'ye galibiyeti getiren gol, 44. dakikada Yasin Öztekin'den geldi.
Ligde son 2 maçında maçında mağlubiyet alan Göztepe, bu galibiyetle birlikte puanını 27'ye yükselterek 11. sıraya yükseldi.
Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Erzurumspor ise 18 puanla 15. sırada konumlandı.
Gelecek hafta Göztepe, Bandırmaspor'u konuk edecek. BB Erzurumspor ise deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.
Göztepe'ye galibiyeti getiren gol, 44. dakikada Yasin Öztekin'den geldi.
Ligde son 2 maçında maçında mağlubiyet alan Göztepe, bu galibiyetle birlikte puanını 27'ye yükselterek 11. sıraya yükseldi.
Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Erzurumspor ise 18 puanla 15. sırada konumlandı.
Gelecek hafta Göztepe, Bandırmaspor'u konuk edecek. BB Erzurumspor ise deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.
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