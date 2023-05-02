Göztepe emin adım play-off'a

Spor Toto 1'inci Lig'de 35'inci haftada deprem nedeniyle ligden çekilen Adanaspor'dan hükmen 3 puan alan Göztepe, Play-Off yolunda büyük avantaj yakaladı.



Haftayı maç yapmadan geçiren sarı-kırmızılıların rakipleri de kaybettikleri puanlarla Göztepe'nin yolunu iyice açtı. Adanaspor maçından aldığı galibiyetle 57 puana yükselen Göztepe, 5'inci sıraya çıktı. Deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybeden Bodrumspor'un üzerine çıkan Göztepe, Çaykur Rizespor, Ankara Keçiörengücü, Boluspor, Bandırmaspor ve Eyüpspor'un da yaşadığı kayıplarla rahat nefes aldı.



Göztepe, haftayı galibiyetle tamamlayan Play-Off sınırındaki Manisa Futbol Kulübü ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu. Bitime 3 maç kala gerilerden gelip ilk 7 içine adını yazdıran Göztepe, ilk 2 sıra için de hesaplar yapmaya başladı. Kalan haftalarda Manisa FK (D), Çaykur Rizespor ve Bodrumspor'la (D) karşı karşıya gelecek İzmir ekibi, 3'üncülüğe de gözünü dikti. Statü gereği ligi 3'üncü sırada tamamlayan takımın direkt Play-Off finaline kalacağı ligde Göztepe'nin 2'nci Çaykur Rizespor'la 6, 3'üncü Pendikspor'la arasında 4 puanlık fark bulunuyor. Pazar günü Manisa FK deplasmanına çıkacak Göztepe'de eksik oyuncu bulunmuyor.





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