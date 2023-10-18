Göztepe'den Şanlıurfa'ya dikkat çeken istatistik

1'inci Lig'de 9'uncu hafta müsabakasında Gürsel Aksel Stadı'nda Şanlıurfaspor'u konuk edecek Göztepe rakibine tarihinde hiç yenilmedi.Şanlıurfaspor ile 8 kez karşı karşıya gelen Göz-Göz, bu maçların 4'ünü kazanırken, 4 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. İki takım son olarak 2016-2017 sezonunda 1'inci Lig'de karşı karşıya geldi. Göztepe İzmir'deki müsabakayı 2-0 kazanırken, deplasmandan ise 2-2'lik beraberlikle döndü.Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de milli arada sakat futbolcular sol bek İsmail Köybaşı, kanat Billel Messaoudi ve orta saha Ahmed Ildız tamamen iyileşti. Üç futbolcunun teknik direktör Radomir Kokovic'in görev vermesi halinde cumartesi günü sahadaki yerlerini alacakları öğrenildi.Karşılaşmanın bilet fiyatları mobil uygulaması kullananlar için 522, 432, 252, 189 ve 72 TL olarak belirlenirken, genel satışta 580, 480, 280, 210 ve 80 TL olarak taraftara sunuldu.