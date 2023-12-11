Göztepe'den muhteşem seri

1'inci Lig'in 15'inci haftasında önemli rakiplerinden Gençlerbirliği'ni de deplasmanda 3-0 mağlup eden Göztepe, Süper Lig yarışına ağırlığını koydu. Sarı-kırmızılılar Bulgar Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un dümene geçmesiyle adeta şaha kalktı. Yaklaşık 3 hafta önce göreve başlayan Stoilov yönetiminde 4 resmi maça çıkan Göztepe, tüm karşılaşmalarını gol yemeden kazanıp taraftarını mest etti.

İlk olarak Tuzlaspor'u Gürsel Aksel Stadı'nda 2-0 mağlup ederek kötü gidişatı durduran Göztepe, ertesi hafta yine evinde bu kez Giresunspor'u 3-0'lık skorla geçti. Lig müsabakalarının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda 1461 Trabzon'u ağırlayan İzmir ekibi, bu maçı da 3-0 kazanmayı bildi. Üst üste gelen galibiyetlerle büyük moral depolayan Göztepe, zorlu geçmesi beklenen Gençlerbirliği'ni de Ankara'da 3-0 yenerek iddiasını kanıtladı. Hem ligde hem kupada yoluna dolu dizgin devam eden Göztepe'de taraftar ve camia Süper Lig için kenetlendi.

Ligde 29 puanla üçüncü sırada olan sarı-kırmızılı takım, kısa sürede taraftarın güvenini kazanan Stanimir Stoilov, çok zorlu maçı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. İki takımın da zirve yarışında yer aldığını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Maçın ilk devresinde önemli pozisyonlara girip fırsatlar yarattık. Bunları değerlendiremeden devre arasına girdik. İkinci yarıya ise futbol anlamında iyi başlayamadık. Yine kaçırdığımız fırsatlar oldu. Ardından Gençlerbirliği penaltı kaçırdı ve kırmızı kart gördü. Karşılaşmayı buradan çevirdik. Bizim amacımız daha iyi futbol oynamak. Ligde 3 maç kazandık diye her şeyin iyi olduğunu söyleyemeyiz. Ciddi ve sıkı bir şekilde çalışmalıyız. Performansımızı daha üst seviyeye çekmeli ve Süper Lig'e çıkmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız" şeklinde görüş bildirdi.

Göztepe'nin sezon başında İngiliz ekibi Southampton'dan kiraladığı kaleci Mateusz Lis, Gençlerbirliği maçında fark yaratan isim oldu. Karşılaşma golsüz devam ederken, 56'ncı dakikada Amilton'un penaltısını çıkaran Polonyalı eldiven takımın ateşledi ve 3-0'lık galibiyetin baş mimarı oldu. Lis, 8'inci haftada deplasmanda 2-0 kazanılan Boluspor karşılaşmasında da çok kritik bir penaltı kurtarmıştı. Göztepe'nin 1-0 önde götürdüğü maçın 58'inci dakikasında Boluspor penaltı kazanmış, Lis de Boluspor golcüsü Landel'in atışında gole izin vermemişti. Ankara deplasmanında takımını belki de ipten alan Mateusz Lis, 90 dakika bitiminde büyük sevinç yaşadı.

Göztepe'nin Fransız orta saha oyuncusu Aliou Traore son iki resmi maçta gol makinesi haline geldi. Geçen hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 kazanılan 1461 Trabzon maçında 2 gol birden atan Traore, Ankara'da da şov yaptı. Mücadeleye yedek başlayan Traore 60'ıncı dakikada Mamah'ın yerine oyuna dahil oldu. Önce 80'inci dakikada takımının ikinci golünü atan 22 yaşındaki oyuncu 87'nci dakikada bir kez daha sahne alarak maçın yıldızlarından biri oldu.

Göztepe'de yaz döneminin son transferlerinden olan Danimarkalı stoper Lasse Nielsen, Stanimir Stoilov'un göreve gelmesiyle hem formasına kavuştu hem de performansını üst düzeye çıkardı. Eski çalıştırıcı Radomir Kokovic döneminde son maçlarda yedeğe çekilen deneyimli stoper, son Gençlerbirliği maçında etkili bir performans gösterdi. Bu maçta önce gol perdesini açan Nielsen, 6 kez tehlike, 2 kez de tehlikeli şut engelledi. Hava topu mücadelelerinde de fark yaratan Nielsen, 11 topun 10'unu alarak alkış topladı. Nielsen 51 kez topla buluşup 2 kez top kazandı ve yüzde 69 isabetli pas oranıyla oynadı.