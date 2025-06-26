Süper Lig'de sezonun sürpriz isimlerinden olan Göztepe forması giyen Romulo için transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Leipzig'in teklif yaptığı öne sürüldü.



GÖZTEPE TEKLİFİ REDDETTİ



Sky'ın haberine göre; Bundesliga ekiplerinden Leipzig, geçtiğimiz sezona damga vuran 23 yaşındaki Romulo için 15 milyon Euro'nun altında bir teklif yaptı. Göztepe bu teklifi düşük bularak reddetti.



Göztepe'nin talebinin yüksek bonservis bedelleri olduğu belirtilirken, Brezilyalı golcünün Leipzig'in transfer listesinde hala üst sıralarda olduğu aktarıldı.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon Göztepe ile 33 maçta forma giyen Brezilyalı golcü, 17 gol, 10 asist kaydetti.