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Göztepe'den Leipzig'in Romulo teklifine ret!

Göztepe, Bundesliga ekiplerinden Leipzig'in Romulo'ya yaptığı teklifi düşük bularak reddetti.

calendar 26 Haziran 2025 13:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Göztepe'den Leipzig'in Romulo teklifine ret!
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Süper Lig'de sezonun sürpriz isimlerinden olan Göztepe forması giyen Romulo için transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Leipzig'in teklif yaptığı öne sürüldü.

GÖZTEPE TEKLİFİ REDDETTİ

Sky'ın haberine göre; Bundesliga ekiplerinden Leipzig, geçtiğimiz sezona damga vuran 23 yaşındaki Romulo için 15 milyon Euro'nun altında  bir teklif yaptı. Göztepe bu teklifi düşük bularak reddetti.

Göztepe'nin talebinin yüksek bonservis bedelleri olduğu belirtilirken, Brezilyalı golcünün Leipzig'in transfer listesinde hala üst sıralarda olduğu aktarıldı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Göztepe ile 33 maçta forma giyen Brezilyalı golcü, 17 gol, 10 asist kaydetti.

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