Göztepe'den Dimitri Payet sürprizi

Sol kanada takviye yapacak Göztepe, gündemine yıldız oyuncuyu aldı. Göztepe, Tripic'in ayrılmasının ardından Marsilya'da oynayan Fransız oyuncuya kanca attı. Tarafların toplam 2.5 milyon Euro'ya prensipte anlaştığı ifade edildi.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; EPA
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Göztepe'den Dimitri Payet sürprizi
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16 Haziran 2021 12:32
Dimitri Payet
Dimitri Payet
Marsilya
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona iddialı hazırlanan Göztepe, transfer bombasını patlatmak üzere. Sarı-kırmızılı yönetimin, sol kanatta Zlatko Tripic'in ayrılmasından sonra oluşan boşluğu Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'da forma giyen Dimitri Payet ile dolduracağı öğrenildi.

34 yaşındaki tecrübeli sol kanatla temasa geçen yönetimin transferde önemli bir yol kat ettiği ve prensipte anlaşma sağladığı ifade edildi. Yönetimin yıldız futbolcuya bonuslar dahil toplam 2.5 milyon Euro ile ev ve araba da vereceği belirtildi. Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Payet ile el sıkışılması üzerine taraftarlar ayağa kalktı.

TARAFTARDA PAYET COŞKUSU

Kulübün 96. kuruluş yıldönümünü kutlayan sarı-kırmızılı taraftarların transfer haberiyle coşkusu daha da arttı. Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Dimitri Payet, Fransa Milli Takımı'nda da uzun süre oynadı. Fransa Milli Takımı ile 38 maça çıkan Payet, fileleri 8 kez havalandırdı. Futbola Fransa'da Saint- Pierroise ekibinde başlayan yıldız futbolcu, Le Havre, Excelsior, Nantes, Saint- Etienne, Lille, West Ham ve son olarak Marsilya'da forma giydi.


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