Göztepe'de Mamah bilmecesi

Ümraniyespor'u konuk edecek Göztepe'de kritik maç öncesi Keneth Mamah bilmecesi yaşanıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe'de Mamah bilmecesi
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20 Ocak 2024 16:45
1'inci Lig'de pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Ümraniyespor'u konuk edecek Göztepe'de kritik maç öncesi Keneth Mamah seferberliği ilan edildi.

Sakatlığı nedeniyle ligdeki Sakaryaspor ve kupadaki Konyaspor müsabakalarında oynayamayan Nijeryalı golcünün durumunun belirsiz olduğu ifade edildi.

Yoğun tedaviye alınan Mamah'ın büyük ihtimalle Ümraniyespor karşılaşmasına da yetişemeyeceği kaydedildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un Mamah'ın yokluğunda ileri uçta Traore'ye görev vermesi bekleniyor. Bu sezon 14 lig maçına çıkan 25 yaşındaki futbolcu takımına 5 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

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