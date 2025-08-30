Göztepe'de kaçan goller puan kaybettirdi!

Süper Lig'de 4'üncü haftanın açılış maçında Gürsel Aksel Stadı'nda Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı.



İlk yarısı golsüz sona eren maçta ikinci devrenin hemen başında Anthony Dennis'in golüyle öne geçen sarı-kırmızılılar ardından yüzde 100'lük golleri kaçırdı. Brezilyalı forvetleri Juan ve Janderson'la net fırsatları gol çeviremeyip farkı açamayan Göztepe, 85'inci dakikada kalesinde gördüğü golle 1 puana razı oldu.



Müsabakanın ardından oyuncular ve teknik ekip büyük üzüntü yaşarken, Gürsel Aksel Stadı'nı dolduran Göztepeli taraftarlar takımı teselli etti. Oynanan oyun ve mücadeleden memnun olan tribünler takımı çağırarak tezahüratlarda bulundu ve oyunculara moral verdi. Süper Lig'deki bininci maçına çıkan Göztepe, bu sezon ilk kez kalesinde gol gördü. İlk 3 maçta deplasmanlarda Çaykur Rizespor'u 3-0, Fatih Karagümrük'ü de 2-0 yenen İzmir ekibi evinde Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalmıştı.



