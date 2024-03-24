Göztepe'de Atınç Nukan, formayı unuttu

1. Lig ekibi Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov göreve geldikten sonra tecrübeli savunmacı Atınç Nukan sadece 9 dakika oynadı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe'de Atınç Nukan, formayı unuttu
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24 Mart 2024 16:19
Son güncelleme 24 Mart 2024 16:20
1'inci Lig'de bitime 7 maç kala Süper Lig'e koşan Göztepe'de tecrübeli defans oyuncusu Atınç Nukan formayı unuttu.

Geçen seneden bu sezonun ortasına kadar takımın en istikrarlı futbolcusu olan Atınç, teknik direktör Stanimir Stoilov'un göreve gelmesiyle kesik yedi. Bulgar çalıştırıcı yönetiminde 15 maça çıkan Göztepe'de Atınç sadece 9 dakika süre alabildi.

Çorum FK deplasmanında 6 dakika oynayan Atınç, Bandırmaspor, Boluspor ve Şanlıurfaspor müsabakalarında 1'er dakika şans bulabildi. Göztepe 15 maçta sadece 7 gol yerken, son 7 karşılaşmasında ise kalesini gole kapadı. Milli aranın ardından Kocaelispor deplasmanına çıkacak Göztepe, 5 galibiyet aldığı takdirde Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

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