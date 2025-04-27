Göztepe, Başakşehir maçına 4 eksikle çıkacak

Süper Lig'de Başakşehir'i ağırlayacak Göztepe'de dört isim forma giyemeyecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe, Başakşehir maçına 4 eksikle çıkacak
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27 Nisan 2025 13:29
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, pazartesi günü RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Göztepe-RAMS Başakşehir karşılaşmasında hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor'a 2-0 yenilerek kupaya veda eden İzmir ekibi, ligde de çıktığı son 11 maçta galibiyet yüzü göremedi.

Sarı-kırmızılı ekip, ligde oynadığı 30 karşılaşmada 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 40 puanla 10. sırada yer alıyor.

Göztepe'de sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Djalma Silva ve Isaac Solet ile yine sakatlıkları bulunan Juan Santos da Silva ve Novatus Dismas Miroshi, bu maçta forma giyemeyecek.

RAMS Başakşehir ile ligde 11 kez karşılaşan Göztepe, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

 
 
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