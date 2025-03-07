Göztepe, 20 yıllık hasreti bitirmek istiyor

Göztepe kadın voleybol takımı, Sultanlar Ligi'ne çıkarak 20 yıllık özlemi sonlandırmak istiyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe, 20 yıllık hasreti bitirmek istiyor
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07 Mart 2025 12:49
Sultanlar Ligi'nde son olarak 2004-05 sezonunda mücadele eden Göztepe, 2005-06 sezonu öncesi lige katılım payı ödemeyerek yerel lige düşürüldü. Sarı-kırmızılılar 2007-08'de 1'inci Lig'de başarılı olup yine Sultanlar Ligi'ne yükselme hakkı kazansa da kulüpteki maddi sorunlar nedeniyle kadın voleybol şubesi kapatıldı. İzmir temsilcisi 2019'da Rota Koleji'nin yarışmacı haklarını alarak kadın voleybolunda 11 yıl sonra tekrar 1'inci Lig'de mücadele etmeye başladı. Son 6 sezonda 4'üncü kez Play-Off mücadelesi veren Göz-Göz, hedefe ulaşarak 2005'te veda ettiği Sultanlar Ligi'ne dönmek istiyor.

AVRUPA'DA MÜCADELE ETTİ

Göztepe kadın voleybolunda 1999-2000 sezonunda Sultanlar Ligi'ni 5'inci sırada bitirip ülkemizi Avrupa kupasında temsil etme hakkı kazandı. Sarı-kırmızılı takım 2000-2001'de Konfederasyon Kupası'nda mücadele etti. İspanya'nın Burgos kentinde oynadığı iki maçta Yunanistan'ın Vrilissia ve ev sahibi Damesa Burgos'a yenilen Göztepe ön elemede kupaya veda etti.


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