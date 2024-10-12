Gözler Van Bronckhorst'un tercihinde

Sezon başı göreve getirilen Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile sezona iddialı bir giriş yapan siyah beyazlılar, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 5-0 mağlup etmeyi başarmıştı.
Trendyol Süper Lig'e de güçlü bir giriş yapan Beşiktaş, 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlikle namağlup konumda yer alıyor.
Ligin Fenerbahçe ile beraber en az gol yiyen iki ekibinden biri olan Beşiktaş, ligin gol krallığı zirvesine de Ciro Immobile'yi taşımayı başardı. İtalyan santrfor, geçtiğimiz hafta Gaziantep FK karşısında 0.97 ile en çok gol beklentisi üreten oyuncu da olmayı başarmıştı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi aşamasında ise istediği sonuçları elde edemedi. İkinci haftası noktalanan ligde önce Ajax'a karşı 4-0 mağlup olurken, evinde ağırladığı Eintracht Frankfurt'a da 3-1'lik skorla yenildi. İstanbul ekibi, bu sonuçlarla beraber 36 takımlı lig etabının son sırasında yer alıyor.
SEMİH KILIÇSOY'UN GELECEĞİ
Beşiktaş'ta hücumu, 7 maçta 7 gol atan Ciro Immobile ile 7 maçta 3 gol atan Gedson Fernandes sırtlarken ligde iki asisti bulunan Semih Kılçsoy'un geleceği de tartışılıyor.
İki sezondur, zaman zaman istediği performansı yakalayan genç futbolcu, şu an düşüş dönemi yaşıyor. Hollandalı teknik direktör Van Bronckhorst'un çözmesi gereken bir başka problem de Semih Kılıçsoy ile olan ilişkisi olarak gözüküyor.
Milli ara sonrası zorlu bir fikstüre girecek olan Beşiktaş, öncelikle evinde Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak ve ardından Fransa'nın formda ekiplerden Lyon ile Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında karşılaşacak. Sonrasında da Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında lig dev bir maça sahne olacak ve Beşiktaş, Galatasaray'a konuk olacak. Tüm futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, hem Beşiktaş hem de Galatasaray'ın sezonuna doğrudan etki edecek.
Trendyol Süper Lig'e de güçlü bir giriş yapan Beşiktaş, 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlikle namağlup konumda yer alıyor.
Ligin Fenerbahçe ile beraber en az gol yiyen iki ekibinden biri olan Beşiktaş, ligin gol krallığı zirvesine de Ciro Immobile'yi taşımayı başardı. İtalyan santrfor, geçtiğimiz hafta Gaziantep FK karşısında 0.97 ile en çok gol beklentisi üreten oyuncu da olmayı başarmıştı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi aşamasında ise istediği sonuçları elde edemedi. İkinci haftası noktalanan ligde önce Ajax'a karşı 4-0 mağlup olurken, evinde ağırladığı Eintracht Frankfurt'a da 3-1'lik skorla yenildi. İstanbul ekibi, bu sonuçlarla beraber 36 takımlı lig etabının son sırasında yer alıyor.
SEMİH KILIÇSOY'UN GELECEĞİ
Beşiktaş'ta hücumu, 7 maçta 7 gol atan Ciro Immobile ile 7 maçta 3 gol atan Gedson Fernandes sırtlarken ligde iki asisti bulunan Semih Kılçsoy'un geleceği de tartışılıyor.
İki sezondur, zaman zaman istediği performansı yakalayan genç futbolcu, şu an düşüş dönemi yaşıyor. Hollandalı teknik direktör Van Bronckhorst'un çözmesi gereken bir başka problem de Semih Kılıçsoy ile olan ilişkisi olarak gözüküyor.
Milli ara sonrası zorlu bir fikstüre girecek olan Beşiktaş, öncelikle evinde Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak ve ardından Fransa'nın formda ekiplerden Lyon ile Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında karşılaşacak. Sonrasında da Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında lig dev bir maça sahne olacak ve Beşiktaş, Galatasaray'a konuk olacak. Tüm futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, hem Beşiktaş hem de Galatasaray'ın sezonuna doğrudan etki edecek.