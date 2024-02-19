Görme engelli milli judoculardan 2 madalya daha!

IBSA Judo Grand Prix'sinde mücadele eden Nazan Akın Güneş ve İbrahim Bölükbaşı, gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Görme engelli milli judoculardan 2 madalya daha!
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19 Şubat 2024 00:11
IBSA Judo Grand Prix'sinin Almanya ayağında mücadele eden Nazan Akın Güneş ve İbrahim Bölükbaşı, gümüş madalya kazandı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonunun (IBSA) takvimindeki organizasyon sona erdi.

Nazan Akın Güneş, kadınlar J1 +70 kilo, İbrahim Bölükbaşı da erkekler J2 +90 kilo kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Dün de 2 madalya elde eden Türk sporcular, Heidelberg kentinde düzenlenen ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na puan veren turnuvayı 3 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamladı.

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