Goretzka, Münih'de kalacak!

Manchester United, Bayern Münih'ten Leon Goretzka'yı transfer etme planları yapıyor ancak oyuncu transfer konusunda isteksiz.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Goretzka, Münih'de kalacak!
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18 Ekim 2024 18:57
Manchester United, Bayern Münih'ten 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Leon Goretzka'yı transfer gündemine aldı.

İngiliz ekibi, Münih'e ara transfer döneminde teklif götürecek.

OYUNCU SICAK BAKMIYOR

Sky'ın haberine göre Goretzka bu transfere sıcak bakmayıp Bayern Münih'de kalmayı tercih ediyor.

PERFORMANS

Bu sezon takımıyla 3 maça çıkan Alman futbolcu, 1 gol attı.
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