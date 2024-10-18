Manchester United, Bayern Münih'ten 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Leon Goretzka'yı transfer gündemine aldı.
İngiliz ekibi, Münih'e ara transfer döneminde teklif götürecek.
OYUNCU SICAK BAKMIYOR
Sky'ın haberine göre Goretzka bu transfere sıcak bakmayıp Bayern Münih'de kalmayı tercih ediyor.
PERFORMANS
Bu sezon takımıyla 3 maça çıkan Alman futbolcu, 1 gol attı.
İngiliz ekibi, Münih'e ara transfer döneminde teklif götürecek.
OYUNCU SICAK BAKMIYOR
Sky'ın haberine göre Goretzka bu transfere sıcak bakmayıp Bayern Münih'de kalmayı tercih ediyor.
PERFORMANS
Bu sezon takımıyla 3 maça çıkan Alman futbolcu, 1 gol attı.