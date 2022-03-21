Gomis "Galatasaray'a gelmekle doğru seçim yaptım"

Bafetimbi Gomis Fransız basınına Galatasaray'a transferiyle doğru bir seçim yaptığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Gomis 'Galatasaray'a gelmekle doğru seçim yaptım'
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21 Mart 2022 03:12
Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Fransa'da katıldığı programda sarı kırmızılı takıma transfer olduğu için oldukça mutlu olduğunu anlattı.

Gomis Canal+'a yaptığı açıklamada, "Bu kulüple, şehirle ve taraftarla güçlü bir geçmişim var. Güzel bir aşk hikayesi diyebiliriz. Şu anda her şey güzel gidiyor. Buraya gelmekle doğru bir seçim yaptım." sözlerini kullandı.

Artık yaşının ilerlediğini ve bu dönemde yedek kaldığını anlatan Gomis, "Belirli bir yaşa geldim ve şimdilik daha çok yedeğim. Takımda tanıdığım arkadaşlarım hala var, onlarla yeniden buluşmak da güzel." açıklamasını yaptı.

Bafetimbi Gomis Galatasaray'a devre arasında transfer olarak Süper Lig'de 6 maçta 4 gollük performans gösterdi.

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