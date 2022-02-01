Gomis adını Galatasaray tarihine yazdıracak!

Galatasaray 3.5 yıl önce yollarını ayırdığı Bafetimbi Gomis'i yeniden renklerine bağlamaya hazırlanıyor.



Sarı-Kırmızılılar'ın her konuda anlaştığı Fransız golcünün bugün İstanbul'da olması ve ardından 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Gomis'in atacağı imza, Galatasaray kulübünün tarihine de geçecek.



Yıldız futbolcu, Sarı-Kırmızılılar'ın kadrosuna kattığı en yaşlı futbolcu olacak. 6 Ağustos 1985 doğumlu olan Bafetimbi Gomis bugün itibariyle 36 yıl, 5 ay ve 25 gün önce dünyaya gelmişti. Tecrübeli golcü transferin resmiyet kazanmasının ardından rekoru Cedrid Carrasso'nun elinden alacak.



Fransız kaleci, Gomis gibi 2017-2018 sezonunda Galatasaray'a transfer olmuştu. Carrasso, Sarı-Kırmızılı takıma imza attığında 36 yaş, 1 ay ve 2 gün önce dünyaya gelmişti.





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