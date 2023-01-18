Gomez: 'İyi bir sonuç aldık'

Trabzonspor'un golcü ismi Maxi Gomez, kupadaki 4-1'lik Ümraniyespor galibiyetini değerlendirdi.
Karşılaşmada Trabzonspor'un son golünü atan Gomez, şu ifadeleri kullandı;
"İyi ve olumlu bir sonuç mutluyuz. İlk yarıda rüzgar sebebiyle kendi futbolumuzu oynayamadık. Rüzgar hafifleyince kendi oyunumuzu oynayabildik. İyi bir sonuç aldık."
Karşılaşmada Trabzonspor'un son golünü atan Gomez, şu ifadeleri kullandı;
"İyi ve olumlu bir sonuç mutluyuz. İlk yarıda rüzgar sebebiyle kendi futbolumuzu oynayamadık. Rüzgar hafifleyince kendi oyunumuzu oynayabildik. İyi bir sonuç aldık."
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