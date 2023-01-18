Gomez: "İyi bir sonuç aldık"

Trabzonspor forması giyen Maxi Gomez, Ümraniyespor karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gomez: 'İyi bir sonuç aldık'
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18 Ocak 2023 23:30
Trabzonspor'un golcü ismi Maxi Gomez, kupadaki 4-1'lik Ümraniyespor galibiyetini değerlendirdi.

Karşılaşmada Trabzonspor'un son golünü atan Gomez, şu ifadeleri kullandı;

"İyi ve olumlu bir sonuç mutluyuz. İlk yarıda rüzgar sebebiyle kendi futbolumuzu oynayamadık. Rüzgar hafifleyince kendi oyunumuzu oynayabildik. İyi bir sonuç aldık."

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