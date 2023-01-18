Gomez: 'İyi bir sonuç aldık'

Trabzonspor'un golcü ismi Maxi Gomez, kupadaki 4-1'lik Ümraniyespor galibiyetini değerlendirdi.



Karşılaşmada Trabzonspor'un son golünü atan Gomez, şu ifadeleri kullandı;



"İyi ve olumlu bir sonuç mutluyuz. İlk yarıda rüzgar sebebiyle kendi futbolumuzu oynayamadık. Rüzgar hafifleyince kendi oyunumuzu oynayabildik. İyi bir sonuç aldık."





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