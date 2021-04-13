Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers maçı canlı izle Tuttur'da

WARRIORS'IN SON DURUMU

SAKATLIK NOTLARI

CAVALIERS'IN SON DURUMU

SAKATLIK NOTLARI

Golden State Warriors, bu gece TSİ 03:00'da Quicken Loans Arena'da Cleveland Cavaliers'ı ziyaret ederek, eski NBA Finalleri rakibiyle karşılaşacak. KarşılaşmaAyrıcaBu karşılaşma, 2020-21 sezonunda iki ekip arasındaki ikinci ve son karşılaşma olacak.Stephen Curry, yakın zamandaki harika performanslarıyla kariyerindeki tarihi serilere bir yenisini eklemeye devam ediyor. Son üç maçtaki 29 üçlüğü (8, 10, 11) NBA tarihinde üç maçlık bir süre içinde en yüksek üçlük miktarıydı ve Denver Nuggets ve Oklahoma City Thunder'a karşı son performansları, kendisini lig tarihinde üst üste iki maçta 10+ üçlük isabeti bulan ilk oyuncu yapmıştı. Son sekiz maçında 30 sayı barajını geçmiş olan Curry, üçlük çizgisi gerisinden %49.1, genel olarak ise %55.4 şut isabetiyle 38.9 sayı ortalamasına sahip.Stephen CurryKent BazemoreAndrew WigginsDraymond GreenKevon LooneyKelly Oubre Jr. (sol bilek ağrısı), Eric Paschall (sol kalça zorlanması), James Wiseman (sağ diz menisküs sakatlığı) ve Klay Thompson (aşil rehabilitasyonu) ile kadro dışı.Cavaliers, 20-34'lük derecesiyle Doğu Konferansı'nda 13'üncü sırada bulunuyor. Derece pek olumlu olmasa da, Çarşamba gecesi Charlotte Hornets'a karşı son maçını kazanmış olan ekip, play-in turnuvasına çok uzak bir mesafede değil. Son karşılaşmasında ekipte dört oyuncu 15 sayı barajını geçmişti. Cavaliers, maç başına 104 sayı ile ligdeki en az sayı üreten takım olmasına ve rotasyonlarında sakat oyuncuların bulunmasına rağmen, son yedi maçında üç kez double-double katkısı veren veteran forvet Kevin Love'ın dönüşüyle biraz takviye almıştı.Darius GarlandDean WadeKevin LoveIsaac OkoroJarrett AllenLarry Nance Jr (hastalık) ve Jarrett Allen (beyin sarsıntısı) olası durumdalar. Collin Sexton (sol kasık gerilmesi) ile şüpheli durumda. Damyean Dotson (sol diz ağrısı) ve Dylan Windler (sol diz ağrısı) ise kadro dışında.