Golden Boy 2021'in sahibi Pedri

TuttoSport, gelenekselleşen ve 21 yaş altı futbolculara verilen 'Golden Boy' ödülünün yeni sahibinin Barcelona'dan Pedri olduğunu açıkladı.
Futbolseverler ile birlikte 40 gazetecinin de oy verdiği ödülde Pedri, 24 gazetecinin ilk tercihi, 9 gazetecinin ikinci tercihi, 3 gazetecinin ise üçüncü tercihi oldu.
Pedri toplamda 318 puan alırken, ikinci sıradaki Jude Bellingham ise 119 puan alabildi.
Barcelonalı genç oyuncu, ödülü kazandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bu ödülü aldığım için yanımda olan herkese teşekkür ederim." dedi.
GOLDEN BOY KAZANANLARI
2003 Rafael van der Vaart, Ajax
2004 Wayne Rooney, Manchester United
2005 Lionel Messi, Barcelona
2006 Cesc Fabregas, Arsenal
2007 Sergio Agüero, Atletico Madrid
2008 Anderson, Manchester United
2009 Alexandre Pato, Milan
2010 Mario Balotelli, Inter
2011 Mario Götze, Dortmund
2012 Isco, Malaga
2013 Paul Pogba, Juventus
2014 Raheem Sterling, Liverpool
2015 Anthony Martial, Manchester United
2016 Renato Sanches, Bayern Münih
2017 Kylian Mbappe, Monaco - PSG
2018 Matthijs de Ligt, Ajax
2019 Joao Felix, Benfica - Atletico Madrid
2020 Erling Haaland, Dortmund
2021 Pedri, Barcelona
Futbolseverler ile birlikte 40 gazetecinin de oy verdiği ödülde Pedri, 24 gazetecinin ilk tercihi, 9 gazetecinin ikinci tercihi, 3 gazetecinin ise üçüncü tercihi oldu.
Pedri toplamda 318 puan alırken, ikinci sıradaki Jude Bellingham ise 119 puan alabildi.
Barcelonalı genç oyuncu, ödülü kazandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bu ödülü aldığım için yanımda olan herkese teşekkür ederim." dedi.
GOLDEN BOY KAZANANLARI
2003 Rafael van der Vaart, Ajax
2004 Wayne Rooney, Manchester United
2005 Lionel Messi, Barcelona
2006 Cesc Fabregas, Arsenal
2007 Sergio Agüero, Atletico Madrid
2008 Anderson, Manchester United
2009 Alexandre Pato, Milan
2010 Mario Balotelli, Inter
2011 Mario Götze, Dortmund
2012 Isco, Malaga
2013 Paul Pogba, Juventus
2014 Raheem Sterling, Liverpool
2015 Anthony Martial, Manchester United
2016 Renato Sanches, Bayern Münih
2017 Kylian Mbappe, Monaco - PSG
2018 Matthijs de Ligt, Ajax
2019 Joao Felix, Benfica - Atletico Madrid
2020 Erling Haaland, Dortmund
2021 Pedri, Barcelona