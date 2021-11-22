Golden Boy 2021'in sahibi Pedri

TuttoSport, gelenekselleşen ve 21 yaş altı futbolculara verilen 'Golden Boy' ödülünün yeni sahibinin Barcelona'dan Pedri olduğunu açıkladı.



Futbolseverler ile birlikte 40 gazetecinin de oy verdiği ödülde Pedri, 24 gazetecinin ilk tercihi, 9 gazetecinin ikinci tercihi, 3 gazetecinin ise üçüncü tercihi oldu.



Pedri toplamda 318 puan alırken, ikinci sıradaki Jude Bellingham ise 119 puan alabildi.



Barcelonalı genç oyuncu, ödülü kazandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bu ödülü aldığım için yanımda olan herkese teşekkür ederim." dedi.



GOLDEN BOY KAZANANLARI



2003 Rafael van der Vaart, Ajax

2004 Wayne Rooney, Manchester United

2005 Lionel Messi, Barcelona

2006 Cesc Fabregas, Arsenal

2007 Sergio Agüero, Atletico Madrid

2008 Anderson, Manchester United

2009 Alexandre Pato, Milan

2010 Mario Balotelli, Inter

2011 Mario Götze, Dortmund

2012 Isco, Malaga

2013 Paul Pogba, Juventus

2014 Raheem Sterling, Liverpool

2015 Anthony Martial, Manchester United

2016 Renato Sanches, Bayern Münih

2017 Kylian Mbappe, Monaco - PSG

2018 Matthijs de Ligt, Ajax

2019 Joao Felix, Benfica - Atletico Madrid

2020 Erling Haaland, Dortmund

2021 Pedri, Barcelona





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