MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.Malatyaspor, henüz 28. saniyede Ömer Şişmanoğlu ile golü buldu. Göztepe, bu gole 20. dakikada Halil Akbunar ile yanıt verdi. Malatyaspor, 34. dakikada Mitchell Donald ile tekrar öne geçti. Andre Poko, 41. dakikada eşitliği sağladı.Ev sahibi ekip, 53. dakikada Danijel Aleksic'in penaltıdan attığı golle maçı kazandı.Bu galibiyetle birlikte Malatyaspor puanını 32'ye yükseltti ve lider Başakşehir ile arasındaki farkı 1 maç fazlasıyla 3'e indirdi. Üst üste 4. yenilgisini alan Göztepe ise 22 puanda kaldı.Malatyaspor, gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak. Göztepe ise Galatasaray'ı İzmir'de ağırlayacak.45+5. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'un çıkarken kaptırdığı topu alan Castro'nun ceza sahası yayı içinden vuruşunda kaleci Farnolle yatarak topun sahibi oldu.45+6. dakikada sağdan ceza sahasına giren Chebake'nin ortaladığı topa arka direkteki Pereira gelişine voleyle vurdu ancak top geldiği köşeden az farkla auta gitti.48. dakikada sağdan Berkan Emir'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasındaki Alpaslan Öztürk'ün gelişine şutunda top üstten auta gitti.50. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Pereira'nın şutunda kaleci Beto meşin yuvarlağı kornere çeldi.89. dakikada Ahmed Ildiz'in ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Chebake, ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunu attı, meşin yuvarlak kalenin solundan auta çıktı.Yeni MalatyaHüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Erdem BayıkFarnolle, Chebake, Mina, Murat Akça (Dk. 79 Gökhan Akkan), Erkan Kaş, Donald, Robin Yalçın (Dk. 69 Murat Yıldırım), Ahmed Ildiz, Aleksic, Pereira, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 85 Eren Tozlu): Beto, Alpaslan Öztürk (Dk. 57 Gassama), Reis, Titi, Berkan Emir, Borges, Poko (Dk. 68 Ngando), Castro, Halil Akbunar (Dk. 79 Serdar Gürler), Yasin Öztekin, JeromeDk.1 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 34 Donald, Dk. 55 Aleksic (Penaltıdan) (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 20 Halil Akbunar, Dk. 41 Poko (Göztepe)Dk. 53 Alpaslan Öztürk (Göztepe), Dk. 57 Eren Tozlu (Yedek kulübesinde) (Evkur Yeni Malatyaspor)