Gökhan Sazdağı'dan hakeme tepki

Kayserisporlu Gökhan Sazdağı 6-2 kaybettikleri Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gökhan Sazdağı'dan hakeme tepki
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23 Kasım 2024 19:19
Kayserisporlu Gökhan Sazdağı 6-2 kaybettikleri Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Farklı yenilgi için üzgün olduklarını söyleyen Gökhan, "Böyle bir sonuç beklemiyorduk açıkçası. Maça da kötü başladık, şöyle kötü başladık; ilk 10 dakikada verilen bir penaltı. Pozisyonun içinde ben varım. Penaltı olduğunu düşünmüyorum. 9 ve 12'de iki sarı kart. Oyundan düştük, kırılganlık oldu, üstümüzden atamadık. Şok gibi bir ilk yarı yaşadık." dedi.

Hakem yönetimini eleştiren Sazdağı, "Hakemler daha dikkatli olmalı. Biz onlara saygılıyız. Bugün de saygı çerçevesinde itirazımızı yaptık ama bu kadar basit olmamalı. Ceza sahasında bu kadar basit bir penaltı verilmemeli. Sonra oyundan koptuk, 3-2'yi yakaladık. Belki 3-3 olabilirdi. Dönen topta dikkatsizce 4'üncü golü yedik ve oyundan koptuk. Söyleyeceğim tek şey hakemler dikkatli olsun. Canımız yandı." sözlerini sarf eti.

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