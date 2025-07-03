Gökhan Karagöl: Sivasspor'u hak ettiği yere taşımak en büyük hayalimiz

Sivasspor Başkanı Gökhan Karagöl, "Hak etmediğimiz bir ligdeyiz. Tüm şehir olarak kenetlenip kulübümüzü Süper Lig'e taşıyacağız" dedi. Başkan, genç ve inançlı oyuncularla transfer görüşmelerinin başladığını da açıkladı.

calendar 03 Temmuz 2025 17:39
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Gökhan Karagöl: Sivasspor'u hak ettiği yere taşımak en büyük hayalimiz
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sivasspor Başkanı Gökhan Karagöl, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. 4 Eylül Stadyumu toplantı salonunda açıklamalarda bulunan Karagöl, adaylık kararını kentin önde gelen yöneticileriyle yapmış olduğu istişare sonrasında aldığını belirterek "Tabii ki geçen sene istemediğimiz neticenin sonunda bir alt lige düştük. Hedefimiz inşallah en yakın zamanda hak ettiğimiz yer olan Süper Lig'e evimize geri dönmek. Çünkü sayısız başarılara imza atmış, Anadolu'nun en güzide, herkes tarafından parmakla gösterilen, herkesin örnek aldığı Sivasspor'un olduğu yer; bütün kamuoyunun da ortak fikri olarak hak etmediği yer, şu anki olduğu yerdir. İnşallah bu sene tekrar elimizden gelen bütün imkanları kullanarak sezon sonunda inşallah hak ettiğimiz yere gelmeye tanışacağız. Bunun için de gecemiz gündüzümüz ne varsa bütün yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla, bütün şehrimizin paydaşlarıyla, büyükleriyle sizlerle, taraftarımızla, herkesle birlik beraberlik içerisinde kenetlenip kulübümüzü hak ettiği yere inşallah taşımak en büyük hayalimiz" diye konuştu.

'TRANSFER GÖRÜŞMELERİMİZ BAŞLADI'

Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Karagöl, "Bununla da ilgili özellikle yerli futbolcu, genç futbolcu, geleceği olan futbolcularla ilgili taramalarımız ve görüşmelerimiz bir haftadır başladı. Bununla da ilgili görüştüğümüz ve neticeye vardığımız, varmak üzere olduğumuz isimler var. Öncelikli olarak bizim hem geleceği kurtarmak hem mali disiplini sürdürülebilir bir hale getirmek için iyi, yetenekli, bize faydalı, inanmış, bu şehre inanmış, bu kulübe inanmış, ben 'Sivasspor'da oynamak istiyorum ve formamı son noktasına kadar terleteceğim' diyen arkadaşlarla, inandığımız arkadaşlarla yola devam etmek için bu görüşmelerimiz devam ediyor" şeklinde konuştu.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.