Gökhan Gönül'e Kadıköy'de sevgi seli

Sezon başında Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a transfer olan Gökhan Gönül, Kadıköy'de sevgiyle karşılandı.

Abone Ol
Gökhan Gönül'e Kadıköy'de sevgi seli
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Aralık 2021 19:44
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Maç öncesi ısınmaya çıkan Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından olan Çaykur Rizesporlu Gökhan Gönül, Ülker Stadyumu'nda alkışlarla karşılandı. Gökhan Gönül ile takım arkadaşlığı yapmış bazı Fenerbahçeli oyuncular da deneyimli oyuncunun yanına gelerek sohbet etti.

Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül de mücadeleyi tribünden takip etti.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.