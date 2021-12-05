Gökhan Gönül'e Kadıköy'de sevgi seli

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.



Maç öncesi ısınmaya çıkan Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından olan Çaykur Rizesporlu Gökhan Gönül, Ülker Stadyumu'nda alkışlarla karşılandı. Gökhan Gönül ile takım arkadaşlığı yapmış bazı Fenerbahçeli oyuncular da deneyimli oyuncunun yanına gelerek sohbet etti.



Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül de mücadeleyi tribünden takip etti.





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