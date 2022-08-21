Gökdeniz: 'Ömrüm boyunda unutmayacağım'

Antalyaspor forması giyen Gökdeniz Bayrakdar, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.



Trabzonspor ağlarına iki gol atan Gökdeniz, "Gerçekten benim için inanılmaz bir gün. Tüm ömrüm boyunca unutmayacağım bunu. Girip direk gol atmak benim için çok önemliydi. Takımımla gurur duyuyorum. Formamı imzalayıp duvara asacağım." dedi.



Genç futbolcu, sözlerini, "Nuri Hoca'nın bize verdiği güven çok. Bir şey söylemesine gerek yok. Biz ne yaptığımızı biliyoruz." diye noktaladı.





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