Gökdeniz Bayrakdar: 'Fenerbahçe beni çok istedi'

Kocaelispor altyapısında yetişen ve buradaki performansıyla Süper Lig kulüplerinin dikkatini çeken 22 yaşındaki futbolcu Gökdeniz Bayrakdar, 2020 yılında Antalyaspor'a transfer oldu.Akdeniz ekibinde toplam 86 maçta forma giyen ve takımına 16 gol, 3 asistlik katkı sağlayan Bayrakdar, 2023 yılının ikinci devresinde kiralık olarak Bodrumspor forması giydi. Bodrumspor'daki harika futboluyla geçen yıl takımının Süper Lig yolunda play-off finali oynamasına yardımcı olan 22 yaşındaki yetenek, sezon başında bu kez bonservisiyle Bodrumspor'a transfer oldu.Şimdiye kadarki performansını değerlendiren genç yıldız; A Milli Takım hedefi, Avrupa hayali, transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu.Akademi Ligi'nde gösterdiği performansla Süper Lig takımlarının dikkatini çektiğini söyleyen Gökdeniz Bayrakdar,dedi ve şu sözlerle devam etti:Hem Antalyaspor'dan hem de Beşiktaş'tan teklif aldığını ancak Antalyaspor'a gittiğini söyleyen Gökdeniz Bayrakdar şu sözlerle cümlelerle noktaladı: