Gökdeniz Bayrakdar: 'Fenerbahçe beni çok istedi'

Kocaelispor altyapısında yetişen ve buradaki performansıyla Süper Lig kulüplerinin dikkatini çeken 22 yaşındaki futbolcu Gökdeniz Bayrakdar, 2020 yılında Antalyaspor'a transfer oldu.
Akdeniz ekibinde toplam 86 maçta forma giyen ve takımına 16 gol, 3 asistlik katkı sağlayan Bayrakdar, 2023 yılının ikinci devresinde kiralık olarak Bodrumspor forması giydi. Bodrumspor'daki harika futboluyla geçen yıl takımının Süper Lig yolunda play-off finali oynamasına yardımcı olan 22 yaşındaki yetenek, sezon başında bu kez bonservisiyle Bodrumspor'a transfer oldu.
Şimdiye kadarki performansını değerlendiren genç yıldız; A Milli Takım hedefi, Avrupa hayali, transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
"BENİ FENERBAHÇE'YE YOLLAMADILAR"
Akademi Ligi'nde gösterdiği performansla Süper Lig takımlarının dikkatini çektiğini söyleyen Gökdeniz Bayrakdar, "Kocaelispor'a gitmeden önce amatör kulüplerde oynamıştım. Daha sonra Kocaelispor'un seçmeleri olmuştu. Katıldığım seçmelerde seçildim. İlk sene Akademi Ligi kurulmuştu, ondan önce böyle bir lig yoktu. Benim şansıma o sene bu lig kurulmuştu. O sene takım olarak iyi zamanlar geçirmedik ama sezon benim için iyi geçmişti. O sene Akademi Ligi'nde 16 gol atmıştım. Ayrıca Fenerbahçe gibi büyük takımlara da gol atmıştım. Ondan sonra beni profesyonel yaptılar. Kocaelispor'da transfer yasağı olduğu için ilk 2 sene benim için çok önemliydi." dedi ve şu sözlerle devam etti:
"Maçlarda oynuyordum. 3.senemde transfer yasağı kalkınca takım bayağı bir iyi seviyeye gelmişti. Ben de orada 13 gol ve 7 asistle kendimi gösterince Antalyaspor'a transfer oldum. Akademi Ligi'nde 16 gol attığım sene henüz profesyonel olmamıştım. Fenerbahçe'nin ilgisi olduktan sonra kulübüm bir bonservis talep etti. O dönem transfer yasağı da olduğu için, 'Biz seni yollamayacağız' dediler ve daha sonra beni profesyonel yaptılar."
"BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞMIŞTIK"
Hem Antalyaspor'dan hem de Beşiktaş'tan teklif aldığını ancak Antalyaspor'a gittiğini söyleyen Gökdeniz Bayrakdar şu sözlerle cümlelerle noktaladı:
"O dönem Beşiktaş ve Antalyaspor transfer teklifinde bulundu. Beşiktaş'la anlaşmıştım. Kulübüm de bonservis konusunda Beşiktaş'la anlaşmıştı. Daha sonra Antalyaspor'un teklifi olunca oraya gitmek için karar aldık. Ben oynayabileceğim bir kulübe gitmek istiyordum. Sonuçta Beşiktaş da çok büyük bir camiaydı. Bazı şeyleri adım adım yapmak gerekiyor. Ben de Antalyaspor'u bir basamak olarak düşündüm. Tabii ki de Antalyaspor da büyük bir camia. Orada da oynamak benim için çok mutluluk vericiydi. Antalyaspor'daki ilk senemde şans bulmuştum. Benim için çok iyi geçti ve hatta milli takıma kadar gidecektim. Olmadı, sonra sakatlık yaşayınca diğer senelerde biraz düşüş yaşadım."
Akdeniz ekibinde toplam 86 maçta forma giyen ve takımına 16 gol, 3 asistlik katkı sağlayan Bayrakdar, 2023 yılının ikinci devresinde kiralık olarak Bodrumspor forması giydi. Bodrumspor'daki harika futboluyla geçen yıl takımının Süper Lig yolunda play-off finali oynamasına yardımcı olan 22 yaşındaki yetenek, sezon başında bu kez bonservisiyle Bodrumspor'a transfer oldu.
Şimdiye kadarki performansını değerlendiren genç yıldız; A Milli Takım hedefi, Avrupa hayali, transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
"BENİ FENERBAHÇE'YE YOLLAMADILAR"
Akademi Ligi'nde gösterdiği performansla Süper Lig takımlarının dikkatini çektiğini söyleyen Gökdeniz Bayrakdar, "Kocaelispor'a gitmeden önce amatör kulüplerde oynamıştım. Daha sonra Kocaelispor'un seçmeleri olmuştu. Katıldığım seçmelerde seçildim. İlk sene Akademi Ligi kurulmuştu, ondan önce böyle bir lig yoktu. Benim şansıma o sene bu lig kurulmuştu. O sene takım olarak iyi zamanlar geçirmedik ama sezon benim için iyi geçmişti. O sene Akademi Ligi'nde 16 gol atmıştım. Ayrıca Fenerbahçe gibi büyük takımlara da gol atmıştım. Ondan sonra beni profesyonel yaptılar. Kocaelispor'da transfer yasağı olduğu için ilk 2 sene benim için çok önemliydi." dedi ve şu sözlerle devam etti:
"Maçlarda oynuyordum. 3.senemde transfer yasağı kalkınca takım bayağı bir iyi seviyeye gelmişti. Ben de orada 13 gol ve 7 asistle kendimi gösterince Antalyaspor'a transfer oldum. Akademi Ligi'nde 16 gol attığım sene henüz profesyonel olmamıştım. Fenerbahçe'nin ilgisi olduktan sonra kulübüm bir bonservis talep etti. O dönem transfer yasağı da olduğu için, 'Biz seni yollamayacağız' dediler ve daha sonra beni profesyonel yaptılar."
"BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞMIŞTIK"
Hem Antalyaspor'dan hem de Beşiktaş'tan teklif aldığını ancak Antalyaspor'a gittiğini söyleyen Gökdeniz Bayrakdar şu sözlerle cümlelerle noktaladı:
"O dönem Beşiktaş ve Antalyaspor transfer teklifinde bulundu. Beşiktaş'la anlaşmıştım. Kulübüm de bonservis konusunda Beşiktaş'la anlaşmıştı. Daha sonra Antalyaspor'un teklifi olunca oraya gitmek için karar aldık. Ben oynayabileceğim bir kulübe gitmek istiyordum. Sonuçta Beşiktaş da çok büyük bir camiaydı. Bazı şeyleri adım adım yapmak gerekiyor. Ben de Antalyaspor'u bir basamak olarak düşündüm. Tabii ki de Antalyaspor da büyük bir camia. Orada da oynamak benim için çok mutluluk vericiydi. Antalyaspor'daki ilk senemde şans bulmuştum. Benim için çok iyi geçti ve hatta milli takıma kadar gidecektim. Olmadı, sonra sakatlık yaşayınca diğer senelerde biraz düşüş yaşadım."