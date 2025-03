Glasgow Rangers'a F.Bahçe maçı için UEFA soruşturması!

Glasgow Rangers, bazı taraftarlarının Fenerbahçe maçında 'ırkçılık' yapması nedeniyle UEFA'ya sevk edildi.İskoç kulübünden yapılan açıklamada, "" denildi."Rangers Futbol Kulübü ile bağlantılı olan herkes, futbol takımımızın yurtiçinde ve yurtdışında bazı unutulmaz sonuçlar elde ettiği son iki haftadan şüphesiz keyif almıştır.Bu başarılarda Rangers taraftarlarının desteği büyük rol oynadı ve dünya bir kez daha kulübün taraftarlarının bu büyük olaylara gösterdiği olağanüstü tutkuyu not etti. Bununla birlikte, kulübün çok küçük bir azınlığın eylemleri nedeniyle önemli yaptırımlarla karşı karşıya kalacak olması son derece üzücü ve açıkçası utanç verici.İlk olarak, geçtiğimiz Perşembe günü Ibrox'ta Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada bir avuç taraftarın UEFA'nın "ırkçı ve/veya ayrımcı pankart" olarak tanımladığı pankartı açmasının ardından kulüp UEFA tarafından suçlandı.Rangers modern, ilerici bir futbol kulübüdür ve çeşitlilik içeren oyuncu kadromuz, iş gücümüz ve taraftarlarımızla gurur duyuyoruz. Kulübün 2025 yılında böyle bir konuyla suçlanması utanç vericidir ve sorumlulara yönelik küçümseme taraftarlarımızın ezici çoğunluğu tarafından paylaşılacaktır.Bu suçlama kulüp için sonuçlar doğuracak, kulüp de sorumluları tespit etmek için çalışacak ve onların da sonuçlarla yüzleşmesini sağlayacaktır.Şüpheye mahal vermemek adına, 2025 yılında Ibrox'ta ya da deplasmanda herkesin Rangers'ı takip edebileceğine inanmıyorsanız, Rangers sizin için uygun bir kulüp değildir ve derhal kulüple ilişkinizi kesmelisiniz.Ayrıca kulüp, Fenerbahçe ile evinde oynadığı maçta atılan cisimler nedeniyle UEFA tarafından da suçlanmıştır.Bu sadece Rangers maçlarında değil, İskoçya'daki tüm stadyumlarda düzenli bir olay haline gelmektedir. Nitekim Pazar günü Parkhead'de oyuncularımız ve personelimiz torpillerle hedef alındı.Ibrox'a odaklanacak olursak, Ocak ayında oynanan Old Firm maçında geniş yankı uyandıran bir olay yaşanmış, Motherwell ile oynanan son maçta ise taraftarlarımızdan biri deplasman tribününe atılan bir cisimle vurularak yaralanmıştır. Ve şimdi de kulüp, geçtiğimiz Perşembe gecesi bir kişinin eylemleri nedeniyle bir yaptırımla karşı karşıya.Bu anlamsız ve suç teşkil eden davranışın ne sporda ne de toplumda yeri vardır. Tekrar ediyoruz, eğer bu tür davranışların kabul edilebilir olduğunu düşünüyorsanız, Rangers maçlarında istenmiyorsunuz demektir.Kulüp ayrıca Fenerbahçe maçında merdiven boşluklarının kapatılması nedeniyle UEFA yaptırımıyla karşı karşıya kalacaktır. Taraftarların tüm maçlarda görevlilerin ve polisin tavsiyelerine uymaları ve bu sorunun tekrar yaşanmaması için kendi yerlerini almaları gerekmektedir.Son olarak, aksi yöndeki açık uyarılara rağmen, Pazar günü Parkhead'de oynanan Old Firm zaferinin ardından iki kişi tarafından meşale kullanılmıştır.Bu durum, meşale kullanımı nedeniyle zaten maça gelemeyecek olan 500 taraftarımıza ek olarak, 800 taraftarımızın daha Premier Sports Cup'ın son aşamalarında Hampden'da maça gelememesi riskini doğurmaktadır.Yukarıdaki tüm davranışların kulüp ve doğrudan ya da dolaylı olarak kulübün taraftarları için sonuçları olacaktır.Bir kulüp olarak Rangers, taraftarlarımızın yanında duracak ve onların haklarını ve takımı yasalar ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde mümkün olan en tutkulu şekilde destekleme becerilerini savunacaktır.Bununla birlikte kulüp, tüm makul taraftarları Rangers'ın adını lekeleyecek her türlü davranışı yürekten reddetmeye ve kulübün ilgili makamlar tarafından daha fazla cezalandırılmasına yol açacak her türlü soruna karşı çıkarak kulübe yardımcı olmaya çağırmaktadır."