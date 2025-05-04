Barcelona'ya Lewandowski müjdesi!

Barcelona'da sakatlığı bulunan Robert Lewandowski'nin Inter ile oynanacak Şampiyonlar Ligi rövanş maçına yetişmesi bekleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Barcelona'ya Lewandowski müjdesi!
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04 Mayıs 2025 16:22
Barcelona'ya sakatlığı bulunan Robert Lewandowski'den müjdeli haber geldi.

İspanyol basınından COPE'ta yer alan habere göre, Lewandowski, Inter ile Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynanacak rövanş karşılaşmasına yetişecek.

Barcelona ile Inter, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İspanya'da 3-3 berabere kalmıştı. Robert Lewandowski, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyememişti. İki ekip, rövanş karşılaşmasında 6 Mayıs Salı günü İtalya'da karşı karşıya gelecek.

Barcelona'da bu sezon 48 maçta süre bulan 36 yaşındaki Lewandowski, 40 gol attı ve 3 asist yaptı.

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