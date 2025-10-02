Glasgow Rangers'a Avusturya'da şok!

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Sturm Graz ile Glasgow Rangers karşı karşıya geldi. Merkur-Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Sturm Graz, 2-1'lik skorla kazandı.



Sturm Graz, 7. dakikada Tomi Horvat ve 35. dakikada Otar Kiteishvili ile ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.



Rangers, 49. dakikada Djeidi Gassama ile farkı 1'e indirdi ama bu gol puan için yeterli olmadı.



Bu sonucun ardından Sturm Graz, puanını 3'e çıkardı. Feyenoord ise henüz puanla tanışamadı.



Sturm Graz, bir sonraki maç haftasında Celtic'e konuk olacak. Rangers ise Brann deplasmanına gidecek.



