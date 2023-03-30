Giroud: "Mbappe bana yetişemez"

Fransız yıldız Olivier Giroud, Kylian Mbappe ile ilgili esprili bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Giroud: 'Mbappe bana yetişemez'
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30 Mart 2023 17:48
Fransız yıldız Olivier Giroud, Kylian Mbappe ile ilgili esprili bir açıklamada bulundu.

Olivier Giroud yaptığı açıklamada, "Hedefim Mbappe'nin yakın zamanda bana yetişememesi için milli takımda elimden geldiği kadar çok gol atmak(Gülerek)." dedi.

36 yaşındaki Olivier Giroud, 53 golle Fransa Milli Takım tarihinin en çok gol atan oyuncusu. Kylian Mbappe ise 38 golle 5. sırada yer alıyor.

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