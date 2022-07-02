Giresunspor, yeni sezona Erzurum'da hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Erzurum'da bulunan Palandöken Dağı eteklerinde sürdürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor, yeni sezona Erzurum'da hazırlanıyor
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02 Temmuz 2022 17:47
Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam ediyor.

Birinci etap kamp programı için Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bulunan yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı.

Karadeniz ekibi, ısınma hareketleriyle başladığı antrenmanda istasyon ve ayak tenisi çalışması yaptı.

Akşam saatlerinde ikinci antrenmanını yaparak günü tamamlayacak olan Giresunspor, 3 Temmuz Pazar günü yapacağı tek antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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