Giresunspor, Talha Ülvan'ı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, defans oyuncusu Talha Ülvan'ı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor, Talha Ülvan'ı transfer etti
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05 Ağustos 2022 19:29
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, defans oyuncusu Talha Ülvan'ı kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcu Talha Ülvan ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Talha Ülvan'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, çotanak arması altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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