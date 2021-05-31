Giresunspor fiyatlardan şikayetçi: "Çok pahalı"

Giresunspor, transferde belirlediği yol haritasına uygun hareket ediyor…

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Giresunspor fiyatlardan şikayetçi: 'Çok pahalı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Mayıs 2021 13:13
Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor'un Başkan Yardımcısı Erol Karadere, transfer piyasasının şuanda çok hareketli olduğunu belirterek, izledikleri yol haritasına uygun hareket edeceklerini söyledi.

Karadere, "Teknik Direktörümüz Hakan Keleş'in raporu doğrultusunda transfer görüşmelerinmizi yapıyoruz. İç transferde bildiğiniz isimlerle anlaşmak üzereyiz. Bizim bütçemiz ve teklif edeceğimiz rakamlar belli. Zira, biz hep ödeyebileceğimiz rakamları oyunculara teklif ediyoruz. Giresunspor'un şartlarını kabul eden herkes bu formayı giyebilir." İfadelerini kullandı.

Transfer piyasasının şuan için çok yüksek olduğunu kaydeden Karadere, transferde adım adım gideceklerini de sözlerine ekledi. [Giresun Gazetesi]


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.