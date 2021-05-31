Giresunspor fiyatlardan şikayetçi: 'Çok pahalı'

Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor'un Başkan Yardımcısı Erol Karadere, transfer piyasasının şuanda çok hareketli olduğunu belirterek, izledikleri yol haritasına uygun hareket edeceklerini söyledi.



Karadere, "Teknik Direktörümüz Hakan Keleş'in raporu doğrultusunda transfer görüşmelerinmizi yapıyoruz. İç transferde bildiğiniz isimlerle anlaşmak üzereyiz. Bizim bütçemiz ve teklif edeceğimiz rakamlar belli. Zira, biz hep ödeyebileceğimiz rakamları oyunculara teklif ediyoruz. Giresunspor'un şartlarını kabul eden herkes bu formayı giyebilir." İfadelerini kullandı.



Transfer piyasasının şuan için çok yüksek olduğunu kaydeden Karadere, transferde adım adım gideceklerini de sözlerine ekledi. [Giresun Gazetesi]



