Giresunspor'da hedef Sivas karşısında galibiyet

GZT Giresunspor'da, Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Akgün, lige verilen milli aranın da sağladığı avantajla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını en iyi şekilde sürdürdüklerini belirtti.



Akgün, galip gelmeleri halinde ligde kalma yolunda önemli bir adım atmış olacaklarını ifade ederek, rakipleriyle sezonun en önemli maçlarından birini oynayacaklarına dikkati çeken Akgün, 90 dakika sonunda sahadan 3 puanla ayrılmayı hedeflediklerini dile getirdi.



Akgün, sezonun tamamlanmasına 8 hafta kaldığını anımsatarak, "Bizi birbirinden önemli maçlar bekliyor. Sezon sonunda kümede kalmak istiyorsak bu karşılaşmalardan mutlak iyi sonuçlarla ayrılmamız gerekmekte. İlk hedefimiz de Sivasspor. Eğer Demir Grup Sivasspor karşısında galip gelebilirsek ligde kalma yolunda önemli bir adım atmış olacağız." diye konuştu. (Giresun Işık)





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