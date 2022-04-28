Giresunspor'da duygusal paylaşım

Spor Toto Süper Lig'de hem mali hem de sportif olarak tarih yazan GZT Giresunspor üzerine çekilen oklar camiayı derinden üzüyor.



Yeni Malatya, Göztepe, Altay ve Çaykur Rizespor'u gerisinde bırakan Çotanaklar'ın Başkanı Hakan Karaahmet, kötü algılar üzerine çok duygusal ve anlamlı bir paylaşım yaptı.



Tüm bu yaşananlara yeşil beyazlı taraftar büyük tepki gösterirken, 44 yıl sonra GZT Giresunspor'u Süper Lige taşıyan GZT Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, "Başarısızlığa endeksli" yıpratma çalışmaları üzerine Twitter'dan anlamlı bir video paylaştı.



"BEN BU MAÇI OYNAMAYA DEVAM EDİYORUM"



Efsane Başkan olarak tarihe adını altın harflerle yazdıran Başkan Karaahmet, "Hayat futbol maçı gibidir, bazen gol olursun, herkes peşinden koşar, bazen taca çıkarsın, bazen yalnız başına ofsaytta bulursun kendini, sıklıkla da faule maruz kalırsın. Ben bu maçı oynamaya devam ediyorum. Oyun kuralları içinde her şey oyuna renk katar. Buna varım." sözlerine yer verdi.



"Kazanan Giresunspor olacaksa ayağımı toptan sakınmam" diyen Başkan Hakan Karaahmet şu sözleri taraftarlar ve Giresunspor'u sevenlere paylaştı, "Futbol sahası gibi hayatında kenarında çizgiler vardır. Çizgilerin içinde "topa müdahale" sonucu olan şeyler normaldir. Ama kasti faulleri de görmezden gelemem. Çizgi dışından oyuna müdahale de ettirmem. Biz şarkımızı söylemeye devam ediyoruz. Terk etmeyen yürekler götürecek zafere."



TAM DESTEK GELDİ



Bu sözler üzerine taraftarlardan efsane başkan Hakan Karaahmet'e destek mesajları ardı ardına geldi. Taraftarlar, "44 yıl boyunca ne başkanlar geldi, ne başkanlar tarihi borç yaptı. 44 yıl sonra bu takım şampiyon oldu ve bu sezon da ligde kaldı. Bu başarı değilse nedir? ifadelerini kullandı.



Haber: Giresun Gazete





İLGİLİ VİDEO