Hakan Keleş yönetiminde sıkıntılı başladıkları sezonun ilk yarısını düşme potasının dışında bitirmeyi başaran Giresunspor, ara transferde kadrosunu güçlendirmek adına da sorunlarla boğuşuyordu. Geçmiş dönemlerden transfer yasağı bulunan Karadeniz ekibinde başkan Hakan Karaahmet ve ekibi tahtayı açmayı başardı. Çotanaklar'da böylelikle transfer operasyonu başladı.



Yeşil Beyazlılar, Atletico Mineiro forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Jose Welison ve Gremio forması giyen 23 yaşındaki Brezilyalı 10 numara Jean Pyerre'i Türkiye'ye getiriyor.



Teknik direktör Hakan Keleş'in takımında görmeyi çok istediği iki oyuncuyla İstanbul'da son bir görüşme yapılacak. İmzaların atılmasına kesin gözle bakılıyor. Bir pürüz yaşanmaması durumunda her iki oyuncu imzaları atıp sağlık kontrolünden geçtikten sonra takımın Antalya'da kamp yaptığı otele yerleşecek.





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