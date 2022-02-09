Giovinco'nun yeni kulübü Sampdoria oldu

Bonservisi elinde olan 35 yaşındaki İtalyan oyuncu Sebastian Giovinco, Serie A ekiplerinden Sampdoria'ya imza attı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Giovinco'nun yeni kulübü Sampdoria oldu
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09 Şubat 2022 02:14
Serie A ekiplerinden Sampdoria, yıldız oyuncu Sebastian Giovinco'nun transferini açıkladı.

Sezon başından beri boşta olan Giovinco'nun 6 aylık sözleşmeyle Sampdoria'da olacağı belirtilirken yıldız ismin 21 numaralı formayı aldığı belirtildi. Sampdoria'da Manolo Gabbiadini'nin diz sakatlığının ciddi olması nedeniyle Giovinco'nun transfer edildiği bilgisi verildi.

2015'te Juventus'tan ayrılarak MLS ekiplerinden Toronto'ya transfer olan ve burada lig rekorlarını alt üst eden 35 yaşındaki oyuncu, 2019'dan 2021'e kadar Suudi Arabistan'da Al Hilal forması giymişti.

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