Gilberto Silva: 'Jesus, Brezilya'yı iyi yönetir'

2002 Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımıyla şampiyonluk sevinci yaşayan sambacıların efsane isimlerinden Gilberto Silva, Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın yeni antrenörü olacağı yönünde çıkan iddialarla ilgili, "Zor bir soru. Çünkü eğer yabancı bir teknik direktör Brezilya Milli Takımı'nın başına gelirse bu tarihte ilk olacak" diye konuştu.



Jorge Jesus'un haricinde Brezilya Milli Takımı antrenörlüğü için Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin de isminin geçtiğini söyleyen Gilberto Silva, "Evet, Jorge Jesus'la ilgili bir söylenti var. 1 ay önce Jorge Jesus'la alakalı bazı Haberler çıktı. Ayrıca Carlo Ancelotti ile ilgili de bir söylenti var. Bekleyip görelim. Şu anda bilemiyoruz, belki de Brezilyalı bir teknik direktör milli takımın başına gelir" dedi.



"JORGE JESUS, BREZİLYA'DA İYİ İŞ ÇIKARIR"



Jorge Jesus'un iyi bir antrenör olduğunu söyleyen ve yeterli tecrübeye sahip olduğuna dikkat çeken Brezilyalı eski yıldız, şöyle devam etti:



"Jorge Jesus, iyi bir antrenör. Bunda şüphe yok. Yeterli tecrübeye sahip. Daha önce kendisinin ne kadar iyi bir teknik direktör olduğunu gösterdi. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde takımlar çalıştırdı ve iyi sonuçlar çıkardı. Gelirse gerçekten iyi bir iş çıkaracağına inanıyorum çünkü ülkeyi tanıyor. Burada iyi bağlantıları var. Brezilya'da Flamengo'yu çalıştırmıştı. Şu anda Fenerbahçe gibi önemli bir takımın başında. Kendisinin ne kadar yetenekli bir teknik adam olduğunu ortaya koyuyor."



RIVALDO DA KONUŞMUŞTU



Brezilya Milli Takımı'nın bir başka eski oyuncusu Rivaldo da daha önce yaptığı açıklamalarda Jorge Jesus'tan övgü ile bahsetmişti. İstanbul ziyaretinde Jesus ile görüşen Rivaldo, "Jorge Jesus ile ilgili geçmişte çok güzel şeyler duymuştum. Bugün tanışma fırsatı buldum, harika bir teknik direktör ve insan olduğunu gördüm. Alçakgönüllü ve samimi biri. Tanrı, Jorge Jesus'u hayatının her adımında kutsasın." ifadelerini kullanmıştı.



Jesus hakkında Brezilya basınına da konuşan Rivaldo, "Carlo Ancelotti'nin Real Madrid ile sözleşmesi var, gelme ihtimal garanti değil. Jorge Jesus'u iyi bir seçenek olarak görüyorum. Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmeyi kabul eder" sözlerini sarf etmişti.







