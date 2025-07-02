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Giannis, Lillard'ın gönderilmesinden "son derece rahatsız"

Milwaukee Bucks'ın süper yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun takımda kalıp kalmayacağına dair soru işaretleri, Bucks yönetiminin yıldız oyun kurucu Damian Lillard'ı serbest bırakma kararı alması sonrası yeniden gündeme geldi.

calendar 02 Temmuz 2025 13:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Giannis, Lillard'ın gönderilmesinden 'son derece rahatsız'
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Milwaukee Bucks'ın süper yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun takımda kalıp kalmayacağına dair soru işaretleri, Bucks yönetiminin yıldız oyun kurucu Damian Lillard'ı serbest bırakma kararı alması sonrası yeniden gündeme geldi.

Takım, Lillard'ın kalan 113 milyon dolarlık kontratını "stretch provision" (kontrat yayma) yöntemiyle beş yıla yayarak maaş bütçesinde yer açtı. Normalde bu ücretin iki yıl içinde ödenmesi planlanıyordu.

Lillard'ın, aşil tendonundan geçirdiği ameliyat sonrası 2025-26 sezonunu kaçırması bekleniyordu. Yine de, bu hamle hem ligde hem de takım içerisinde büyük sürpriz yarattı. Özellikle Antetokounmpo'nun, bu kararın uygulanma şekline ciddi şekilde tepkili olduğu bildirildi.


NBA TV'de konuşan kıdemli muhabir Chris Haynes, "Giannis, bu sezon biteli beri ne yapacağına dair ihtimalleri tartıyor, geleceğini planlamaya çalışıyor. Bu karar da denklemine eklenen yeni bir unsur oldu. Kararın nasıl alındığı ve nasıl açıklandığı konusunda hoşnutsuzdu. Bazı şeylerin şüpheli şekilde ilerlediğini görüyor—en azından sürecin işleyişinden rahatsız." ifadelerini kullandı.

Daha önce bazı kaynaklar, Giannis'in takas olasılığına açık olduğunu ileri sürmüş ancak Bucks cephesi kamuoyuna, böyle bir planlarının bulunmadığını açıklamıştı. Ancak Lillard'ın serbest bırakılmasının ardından, diğer NBA kulüplerinin Antetokounmpo'nun müsait olup olmadığını tekrar değerlendirmeye alması bekleniyor.

Bucks, Lillard'ı 2023-24 sezonu öncesinde Portland Trail Blazers ile yaptığı büyük takasla kadrosuna katmıştı. Yönetimin amacı, Lillard ve Antetokounmpo ikilisini bir şampiyonluk koşusunun merkezine yerleştirmekti. Ancak Doc Rivers yönetimindeki Bucks, bu iki sezonda da ilk turda elenerek beklentilerin uzağında kaldı.

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