16 Ekim
Huddersfield -Bolton Wanderers
22:00
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
22:45
17 Ekim
Gremio-Sao Paulo
01:00
17 Ekim
Fluminense-Juventude
03:30
17 Ekim
Vitoria-Bahia
03:30

Gianluigi Donnarumma'dan Guardiola itirafı!

Manchester City'nin file bekçisi Gianluigi Donnarumma, Pep Guardiola ile çalışmanın beklediğinden daha iyi olduğunu söyledi.

calendar 16 Ekim 2025 16:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Gianluigi Donnarumma'dan Guardiola itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Paris Saint-Germain'den yaz transfer döneminde Manchester City'ye giden Gianluigi Donnarumma, yeni takımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İtalyan file bekçisi, Pep Guardiola ile çalışmanın beklediğinden daha iyi olduğunu söyledi.

Donnarumma, "Çok uzun süre olmamasına rağmen Manchester City'de kendimi evimde hissediyorum. Beni çok istediler, kendimi önemli hissettirdiler ve şimdi de beni kendilerinden biri olarak görüyorlar." dedi.

Guardiola ile ilgili konuşan Gianluigi Donnarumma, "Onu dinlerken büyülenmiş gibi hissediyorsunuz. Öyle olacağını düşünmüştüm ama gerçekte beklediğimden daha iyi. Mümkün olduğu kadar Manchester City'de kalmayı ve gerçekten eşsiz bir deneyim yaşamayı umuyorum." sözlerini sarf etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.