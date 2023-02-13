Gheorghe Hagi'den Türkiye mesajı

Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki depremin ardından Türk halkı için mesaj gönderdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Gheorghe Hagi'den Türkiye mesajı
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13 Şubat 2023 11:32
Galatasaray'ın efsanelerinden Gheorghe Hagi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili konuştu.

Hagi, ''Hepimiz Türk milletinin yanındayız. 1977'deki Romanya depremini ben de yaşamıştım. O zamanlar sadece 40 saniye sürmüştü ama bu deprem 1,5 dakika sürdü. Bu çok uzun bir süre. Aynı zamanda 1999 Körfez depremini de yaşadım. Nasıl olduğunu biliyorum. Hepimiz nasıl yardımcı olabiliriz bunu düşünmemiz lazım. Tüm kalbimle Türkiye'nin ve Türk milletinin yanındayım.'' ifadelerini kullandı.

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