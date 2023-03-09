Gergin maçtan galip çıkan Samsunspor

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Taner Taşkın'ın ekibi Sakaryaspor ile Hüseyin Eroğlu'nun yönetimindeki Samsunspor karşı karşıya geldi.



Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Samsunspor 1-0 kazanırken galibiyet golü 7. dakikada Gaeltan Laura'dan geldi.



3 KIRMIZI KART



Gergin geçen maçın 71. dakikasında oyuncular arasında yaşanan tartışma sonrası Sakaryaspor'dan Ümit Kurt ve Samsunspor'da 67. dakikada oyundan alınan Zeki Yavru kırmızı kart gördü. Maçın 78. dakikasında ise Samsunspor'dan Yusuf Abdioğlu kırmızı kart gördü.



Bu sonuçla birlikte 48 puana ulaşarak ikinci sıradaki yerini korurken, 40 puanda kalan Sakaryaspor 7. sırada kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesi sebebiyle maç yapmazken, Samsunspor evinde Bandırmaspor'u konuk edecek.





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