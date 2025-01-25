Georgios Bartzokas: "Fenerbahçe çok iyi oynadı, tebrik ederim"

Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, Fenerbahçe Beko mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Georgios Bartzokas: 'Fenerbahçe çok iyi oynadı, tebrik ederim'
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25 Ocak 2025 01:29
Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, Fenerbahçe Beko mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Koç Bartzokas'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe'yi galibiyetten dolayı kutlarım, bugün gerçekten çok iyiydiler. Maç boyunca yapmaya çalıştıkları şeylerde çok istikrarlıydılar. Bizim açımızdan ise son 4-5 yılın en kötü maçlarından biriydi. Açıkçası sahada biraz sersemlemiş gibiydik, kesinlikle kaçınmamız gereken bir görüntüdeydik. Bugün Walkup ve McKissic'ten faydalanamadık, böyle bir ortamda çok daha fiziksel oynamamız gerekiyordu. Onların yerine oynayan oyuncuların özellikle savunmada daha çok sorumluluk almaları gerekiyordu. Hücumda ise sürekli savunmalarının işini kolaylaştıracak şekilde oynadık. Sürekli boyalı alandan hücum etmeye çalıştık, bunu yapmamamız gerekiyordu. Topu içerden dışarı daha iyi paylaşıp şutları bulmamız lazımdı. Bu şekilde oynayarak kazanmamız çok zordu, neredeyse her oyuncumuz savunmada ve hücumda kendi seviyesinin altındaydı. Yine de yola devam edeceğiz, bizim işimiz hatalarımızı anlayıp bunları düzelterek sıradaki maç için hazır olmak."

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