Philadelphia 76ers yıldızı Paul George'un dizinde morarma olduğu ve 1 hafta boyunca parkelerden uzak kalacağı bildirildi.



76ers ekibi George'un dizine yapılan testlerde kemik morarması çıktığını ve yapısal hasar olmadığını açıklarken, 34 yaşındaki oyuncunun Sixers'ın sezon açılışından bir hafta önce yeniden değerlendirileceğini duyurdu.



Başantrenör Nick Nurse, daha öncesinde muhabirlere George'un Pazartesi günkü Atlanta Hawks karşılaşmasının devre arasında "iyi durumda" olduğunu belirtmişti.



Sakatlık, karşılaşmanın ikinci çeyreğinde George'un Jalen Johnson'ı savunduğu an dizinin esnemesiyle meydana gelmişti.



George, Sixers tarafından oyunun geri kalanında kadro dışı bırakıldı.



