LA Clippers yıldızı Paul George, NBA tarihinin en büyük uluslararası süperstarı olma yolunda "sırada" olan oyuncunun Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic olduğunu söyledi.



George, geçtiğimiz günlerde Doncic'in ligdeki durumu hakkındaki düşüncelerini paylaşarak, genç yıldızın artık "bir sonraki" süperstar değil, gerçek bir süperstar olarak görülmesi gerektiğini açıkça ortaya koydu:



"Artık sıradaki falan değil. Luka şimdinin süperstarı. İlk sezonundan sonra bu 'sıradaki' muhabbetini artık geride bırakmıştı. Luka'nın o adam olacağını biliyorduk. Ve artık o adam olmuş durumda."



George, Doncic'in çok yönlü yeteneklerini överek, fiziğini, skor üretme yeteneğini, oyun kurma becerisini, yüksek basketbol IQ'sunu ve olağanüstü saha görüşünü de takdir etti.



PG ayrıca, Doncic'in sıradan bir uluslararası oyuncu olmadığını; uluslararası basketbolun en büyük isimlerini şimdiden geride bırakacak potansiyele sahip olduğunu sözlerine ekledi:



"Şu anda en büyük uluslararası oyuncu olma yolunda ilerliyor. GOAT'ları geride bırakabilecek bir oyuncu. Dirk'ü (Nowitzki), Tony Parker'ı, Hakeem'i (Olajuwon) geçebilecek. Bir bakıma Giannis'i (Antetokounmpo) geride bırakıp en büyük uluslararası oyuncu olma şansına sahip.



Her şeyin ötesinde, tarihin en iyilerden biri olma şansı var. Oynadığı oyun, yaşının çok ötesinde bir oyun. Sağlam bir adam. Sahada büyük bir problem. Luka'nın büyük hayranıyım."



Doncic, 2022-23 sezonunu maç başına 32,4 sayı ortalamasıyla tamamlayarak sayı krallığında ikinci sırada yer almıştı.



