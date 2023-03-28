LA Clippers yıldızı Paul George, Indiana Pacers'tan takas talep ettiğinde 1 numaralı tercihinin Los Angeles Lakers olduğunu itiraf etti.



'Podcast P'nin son bölümünde George, 2017'de Pacers'tan takas talep ettiğinde Lakers'ın 1 numaralı tercihi olduğunu açıkladı:



"Takas talebinde bulunduğumda, Indiana'nın beni karşılığında en iyi değeri sunacak yere takaslayacağını biliyordum. Gitmeyi pek istemediğim bir yere gönderilme durumundan kaçınmaya çalışıyorduk. Açıkçası, evime dönmek istiyordum tabii ki. Lakers ilk sıradaydı. İdolüm (Kobe Bryant) orada oynamıştı."



2017'de Oklahoma City Thunder'a takas edilmiş olan PG, 2018'de serbest oyuncu dönemine girdiğinde Lakers'a gitme şansı bulmuş olsa da, Thunder'da kalmayı tercih etmiş ve LA ekibi ile görüşme bile yapmamıştı.





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