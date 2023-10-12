George Gardi: "Eljif'i Leipzig çok istedi"

Menajer George Gardi, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Eljif Elmas hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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George Gardi: 'Eljif'i Leipzig çok istedi'
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12 Ekim 2023 13:11
Fenerbahçe'den Napoli'ye 16.2 milyon euro bedelle transfer olan Eljif Elmas ile ilgili olarak menajeri George Gardi konuştu.

Gardi, "Eljif Napoli'de beşinci sezonunu oynuyor, buna rağmen takımın en genç oyuncularından biri. Napoli'ye Giuntoli ve Ancelotti tarafından istenerek geldi ve Real Madrid maçından sonra Ancelotti Eljif'i özel olarak tekrar görmek istedi. Milli takımda 52 maça çıktı." dedi.

"LEIPZIG, ELJIF'İ İSTEDİ"

"Eljif, Avrupa'da büyük saygı görüyor ve bu yaz Premier Lig, Bundesliga ve La Liga'dan takımlar da dahil olmak üzere bir dizi Avrupa kulübü onun transferiyle ilgilendi." diyen Eljif, "Adı geçen takımlar arasında Leipzig'in somut ilgisini doğrulayabilirim." ifadelerini kullandı.

"SÖZLEŞME YENİLEMEK İÇİN KONUŞTUK"

Gardi, "Sözleşme yenileme konusunda ise yetkili kişiler babası ve benim. Napoli ile yeni sözleşme için anlaşmaya varmadan birkaç görüşme yaptık. Napoli için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu anlamak için bekliyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



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