LA Clippers'ın yıldızı Paul George, Clippers ekibinin Dallas Mavericks'e karşı playoff serisinde aldığı yenilgide "bire bir oyuna çok fazla güvendiğini" itiraf etti.



Kendi podcasti 'Podcast P'nin bu haftaki bölümünde George, Mavericks'e karşı oynadığı seride yanlış giden şeylerden bahsetti.



George, takımın elenmesin sezon sonuna doğru çok fazla bire bir oyuna eğilimi olan Clippers'ın kötü oyun tarzının bir sonucu olarak gerçekleştiğini söyledi:



"Bire bir basketboluna çok fazla güvendik. Şut sokamadığınız zaman kazanma şansınız olmuyor. 4. ve 1. maçtaki galibiyetlerimizde çok daha hızlı oynamıştık. Çok süratliydik. Hep öyle oynamamız gerekirdi. Şu anda hala oynayan takımlar oldukça genç ve bizler de Dallas'ın maçın kontrolünü ele almasını kolaylaştırdık."



Genel olarak iyi bir sezon geçiren George, maç başına 22.6 sayı, 5.2 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları yakalayarak kariyerinde dokuzuncu kez All-Star seçilmişti.



Uzun yıllar boyunca playofflarda belli bir eşiği aşmakta zorlanan Clippers, bu sene de Kawhi Leonard'ın sakatlığından ötürü yokluğuyla sezona hayal kırıklığı yaratan bir şekilde veda etmişti.





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