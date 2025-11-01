Genoa'da Patrick Vieira ile yollar ayrıldı!

İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, Fransız teknik direktör Patrick Vieira ile yolların ayrıldığını duyurdu.



Bu sezon Serie A'da galibiyeti bulunmayan 4 takımdan biri olan Genoa, 3 puanla son sırada bulunuyor.



49 yaşındaki teknik adam, 20 Kasım 2024 tarihinde başladığı görevde 37 maçta takımının başında görev aldı. Fransız efsane, söz konusu maçlarda 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşadı ve maç başı 1.14 puan ortalaması yakaladı.